Un nou discurs tinut de Klaus Iohannis, la Cluj. Ce a spus presedintele Romaniei

”Împreună vom face viitorul României. Stăm foarte prost. În decembrie 2016, românii au considerat c e bine și nu e bine să meargă la vot. Cei care s-au dus au crezut, în bună parte, minciunile PSD, care promisese că va curge numai lapte și miere. Dar, ghinion!, cum a spus unul, nu a fost așa. Au început să curgă atacuri la justiție, la mediul privat, să ocupe pesediștii toate pozițiile cheie din marile sisteme publice cu oameni din partid. Dacă ar fi fost competenți, s-ar fi putut dezbate politic, dar sunt doar slugarnici. Am ajuns foarte prost. Și-au dat singuri jos guverne, și-au dat cu stângu-n dreptul. Calitatea guvernării nu s-a îmbunătățit. S-a mers din rău în mai rău.



Avem un guvern care reușește contraperformanță după contraprerformanță. E un guvern eșuat, iar aceste eșecuri ne dor pentru că se repercutează asupra vieții noastre. Fără PSD, României i-ar fi fost mult, mult mai bine. PSD a ținut România în loc. A promis una, a făcut alta, a inhibat dezvoltarea României. Acum sunt în situații nemaivăzute. Am deschis anul universitar, dar nu avem un ministru al Educației pentru că guvernul refuză să meargă în Parlament. Nemaivăzut, nemaiauzit. Mai mult, acest guvern pesedist propune pentru funcții europene importante persoane care nu sunt potrivite.



Nu trebuie să discutăm foarte mult despre lucruri care au fost demult. Persoana propusă pentru funcția de comisar european a fost refuzată pentru probleme de integritate. Rușine! Rusine PSD-ului! Poate unii o să mă întrebați: bun, și dumneata ce ai făcut. Am făcut ce poate să facă președintele României.



Multe dintre atacurile PSD la adresa marilor sisteme ale statului român am reușit să le opresc. Abia aștept să treacă moțiunea să scăpăm de PSD.”, a transmis Klaus Iohannis.