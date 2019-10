Un nou eveniment din seria Smart Law Conferences, organizat la Constanta (galerie foto)

„Pentru mine este o bucurie extraordinară acest Cod Administrativ. România are particularitățile ei. Cred în faptul că această țară are nevoie de reglementări clare. Mă bucur să constat la Constanța că destinul unei țări, la fel ca și destinul unei comunități, nu și-l pot asuma doar oamenii politici. Destinul se construiește temeinic atunci când la baza deciziilor care se iau sunt și oamenii din lumea academică. Am descoperit la Constanța că putem să propunem niște soluții doar dacă stăm cu toții la aceeași masă. Cred în instituția funcționarului public cu toată ființa mea și am luptat toată viața pentru a așeza la baza acestei instituții idei precum profesionalismul sau principii precum responsabilitatea în exercitarea funcției”, a declarat prof. univ.dr. Verginia Vedinaș.