UN NOU FRONT in lupta cu cancerul - Cercetatorii ataca IMORTALITATEA celulei canceroase si au SANSE de CASTIG

O echipă de cercetători de la Northwestern University din Statele Unite a dezvoltat o terapie moleculară promițătoare în combaterea cancerului, ce țintește enzima telomerază, implicată în imortalitatea celulelor tumorale, potrivit 360medical.ro.

Enzima are o prezență ridicată în circa 90% dintre celulele canceroase prezente la oameni și a devenit în ultimii ani un subiect de studiu pentru mai multe echipe de cercetători. Celulele normale au gena pentru telomerază, dar în general aceasta nu este activată.

“Telomeraza este principala enzimă care permite celulelor canceroase să nu aibă moarte. Am dorit să scurtcircuităm această imortalitate, așa că am dezvoltat o moleculă mică unică, ce se prinde de telomerază și îi oprește activitatea”, a explicat prof. Karl A. Scheidt, care a condus echipa de cercetare de la Northwestern University, citat de sciencedaily.com.

“Acest mecanism oferă o nouă cale pentru tratamentul cancerului, dar și pentru înțelegerea procesului de îmbătrânire a celulelor”, a completat cercetătorul.

Karl A. Scheidt este profesor de farmacologie la Feinberg School of Medicine din cadrul Northwestern University și profesor de chimie la Weinberg College of Arts and Sciences.

Ideea dezvoltării noii molecule le-a venit cercetătorilor din natură. În urmă cu un deceniu, prof. Scheidt a fost intrigat de activitatea biologică a crolactomicinei, o substanță produsă de bacterii ce inhibă telomeraza.

Astfel, echipa condusă de prof. Scheidt a pornit de la crolactomicină pentru a dezvolta o nouă moleculă. Pe parcursul cercetătorilor au fost produse peste 200 de compuși până ce s-a obținut o moleculă promițătoare – numită NU-1, arată rezultatele studiului, prezentat recent în publicația ACS Chemical Biology.

Mai mult, sinteza moleculei este simplă, iar primele teste au dovedit eficiența sa.

“ NU-1 inhibă telomeraza ca nimic altceva, deoarece formează o legătură covalentă. Alt avantaj al NU-1 este că structura sa moleculară le permite oamenilor de știință să adauge material, cum ar fi o substanță terapeutică”, a menționat prof. Scheidt.

Toate celulele umane au telomeri, părți scurte de ADN repetitiv situate la capătul fiecărui cromozom liniar, ce au rol de protecție a cromozomilor și a ADN-ului. Odată cu diviziunea celulară, telomerii devin mai scurți, până când, după ce procesul se repetă de multe ori, nu își mai pot îndeplini funcțiile – iar acest lucru provoacă moartea celulei.

În schimb, celulele canceroase, care înregistrează o supraactivitate a telomerazei, devin nemuritoare prin inversarea procesului normal de scurtare a telomerilor.

La celulele canceroase, enzima telomerază copiază telomerii la infinit, blocând procesul normal de scurtare a acestora – și având ca efect un proces de diviziune celulală fără sfârșit și imortalitatea celulelor.

Celulele HeLa, spre exemplu, prelevate în 1951 din tumora de cancer de col uterin a pacientei Henrietta Lacks, continuă să se divizeze și acum.

Echipa de cercetare a făcut până acum doar teste pe culturi celulare umane și urmează să treacă la etapa următoare, ce presupune realizarea de studii pe animale.