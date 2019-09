Un nou mijloc de transport in comun personalizat, pe strazile din Iasi! Zeci de ieseni au venit la inaugurare! - FOTO

Tramvai Ateneu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tramvaiul Ateneului va fi prezentat public astazi, in rondul din zona Targu Cucu, in cadrul Festivalului Strazii Lapusneanu, aflat la editia inaugurala. Festivitatea a fost urmata de cursa inaugurala spre rond Copou (Agronomie). Tramvaiul Ateneului este cel de-al paisprezecelea mijloc de transport personalizat tematic in cadrul proiectului cultural „Iasi - orasul tramvaielor pictate”, initiat de Asociatia TRAMCLUB Iasi in parteneriat cu CTP Iasi, Fabrica de vopsele National Paints si Facultatea de Arte Vizuale si Design din cadrul Universitatii Nationale de Arte „George Enescu” Iasi. Un nou tramvai personalizat circula astazi pe strazile din Iasi Tramvaiul Ateneului ...