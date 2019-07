Un nou plan urbanistic general in Mangalia

Tot el a mai precizat că ultimul PUG al orașului a fost aprobat printr-un HCL, în anul 2000 și a fost valabil, respectând reglementările de prelungire a documentului, până în anul 2018. ”Din păcate nu am avut un PUG reactualizat, conform prevederilor în vigoare, întrucât procedurile de avizare sunt numeroase și se obțin de la aproape 30 de instituții ale statului. Aceste demersuri au fost începute prin anii 2009-2011, însă abandonate din cauza tuturor acestor proceduri și a lipsei de implicare continuă din partea administrației locale de la acea vreme. Am reluat această procedură, iar din anul 2014 s-a lucrat intens la avize elaborate de comisii de specialitate din cadrul diverselor ministere și instituții guvernamentale ale statului. Spre exemplu eliberarea unui aviz de la Ministerul Culturii a durat un an și trei luni sau cel de la Ministerul Mediului un an de zile”, a mai explicat edilul Mangaliei.