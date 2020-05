Un nou proiect de testare in masa va verifica imunitatea bucureștenilor la COVID-19

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat duminică, într-o conferinţă la sediul PSD, că va începe un proiect de testare a anticorpilor pe un eşantion de 10.500 de bucureşteni, pentru a se stabili dacă au fost trecut prin infecția SARS-CoV-2, transmite Agerpres. “Mâine voi organiza o conferinţă de presă împreună cu cei şase primari de sector […] The post Un nou proiect de testare în masă va verifica imunitatea bucureștenilor la COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.