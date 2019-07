Un nou protest in aceasta seara in fata Ministerului Afacerilor Interne

protest google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un nou protest este anuntat pe retelele sociale pentru duminica seara, de la ora 19.00, in Piata Revolutiei, in fata Ministerului de Interne, sub titlul „Cade una, cadem toate!” Protestul este organizat de Feminism Romania, Girl Up Romania, Vagenta, Centrul FILIA, E-Romnja, MozaiQ si CUTRA. Anuntul publicat pe de organizatori: Crimele de la Caracal au captat atentia intregii Romanii. Trei organizatii civile au organizat un protest tacut la MAI - VIDEO „Moartea uneia dintre noi e moartea sigurantei tuturor femeilor. Atunci cand o femeie din aceasta tara este batuta, jignita, hartuita, ucisa - simtim toate. Stim ca ni se poate intampla oricand. Ni se intampla deja. De fiecare da ...