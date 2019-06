Un nou protest la Baia de Arama, in fața casei din care Sorina a fost luata cu forța VIDEO

Zeci de persoane s-au adunat, din nou, la Baia de Aramă, în fașa casei familiei Șărămăt, de acolo de unde, ieri, Sorina, fetița de opt ani care era în plasament aici, a fost luată cu forța de autorități pentru a fi dată unui cuplu româno-american.

Oamenii sunt revoltați și cer ca micuța să se întoarcă în sânul familiei din care a fost luată.

"Am vrut să merg să o iau pe Sorina, dar polițiștii nu m-au lăsat. Mi-au spus să trec în curte, că nu am voie. Am plâns toată ziua", a spus una dintre vecinele familiei asistentei maternale. oamenii sunt hotărâși să meargă și în fața Primăriei pentru a protesta

Soții Șărămăt au anunțat că, dacă situația nu se va rezolva, sunt hotărâți să vină în București pentru a organiza un miting.

VIDEO de ieri cu protestele de la Baia de Aramă