Un nou rezultat de exceptie pentru o eleva a Colegiului National Iasi

Malina-Elena Constantinescu, eleva in clasa a X-a la Colegiul National Iasi, va face parte din echipa Romaniei la Olimpiada Balcanica de Fizica- BPO 2019, care se va desfasura in Thessaloniki, Grecia in perioada 14-18 iulie 2019. Aceasta este a doua olimpiada internationala la care s-a calificat anul acesta Malina. Amintim faptul ca, in luna mai, eleva Colegiului National a obtinut medalia de argint la Olimpiada de Stiinte a Uniunii Europene- EUSO, Portugalia 2019. De asemenea, Malina a fost singura reprezentanta a Iasului in lotul largit de fizica. In urma sustinerii probelor de baraj, Malina Constantinescu s-a calificat in echipa de 4 elevi care va reprezenta Romania la Balcaniada de Fizica Preg ...