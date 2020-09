Un nou scandal uriaș la orizont? Augustin Zegrean avertizeaza Guvernul ca risca sa incalce Constituția la alegerile locale

Fostul președinte CCR, Augustin Zegrean, a avertizat luni, într-o intervenție la Antena 3, că românilor nu li se poate interzice să voteze, dacă intră în secția de vot fără mască de protecție, decât dacă se adoptă o lege în acest sens, iar instituirea unei asemenea reguli printr-un ordin de ministru va pica la controlul CCR și va avea efecte serioase. Este valabil pentru orice decizie a Guvernului legata de alegerile locale si parlamentare si care ar restrange drepturi constituționale.

„Drepturile fundamentale se pot rastrange doar prin lege si pentru o perioada nu foarte mare, in anumite conditii. Dar nu se poate face prin Ordin de ministru. CCR a spus recent ca drepturi fundamentale nu pot fi restranse prin ordin de ministru, cum a fost cu izolarea, carantinarea, internarea, la fel va fi si cu votul. Ei pot sa faca, dar nu are valoarea necesara. Trebuie facut prin lege, asa scrie in art. 53 din Constitutie. Credeam ca au invatat asta, ca a fost suficient taraboi la precedenta situatie”, a declarat Augustin Zegrean.

El a adăugat că daca o persoana nu e lasata sa voteze pentru ca nu are mască, atunci „consecintele sunt ca se poate adresa instantei si ar putea ajunge inclusiv la CEDO. Inclusiv votul va putea fi considerat in neregula, vor fi observatori externi la vot, vor vedea lucrul asta. Cand se va face raportul MCV se va spune ca Romania nu respecta libertatea votului”.

Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a declarat luni că este recomandat ca alegătorii să îşi aducă propria mască, în momentul în care se vor prezenta la secţia de votare, arătând însă că se vor putea asigura măşti şi pentru cei care nu au.



"Eu, din ce am înţeles, da, va putea să obţină o mască (alegătorul care nu are - n.r.), dar recomandarea totuşi este ca alegătorii să vină cu mască", a spus Arafat, la finalul şedinţei de Guvern.



Întrebat dacă este bine ca alegătorii să îşi aducă şi pixul de acasă, pentru a putea semna, el a replicat că este de preferat, pentru evitarea transmiterii infecţiilor.



"Pentru semnătură, da, poate să vină cu pixul de acasă şi să semneze cu pixul de acasă. Poate că este şi mai bine aşa ca să nu se transmită între membrul comisiei şi alegător. Deci este foarte bine", a arătat şeful DSU.



Arafat a menţionat că luni a avut loc întâlnirea online a Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă şi că prin Hotărârea nr. 45 din 14 septembrie a fost propusă prelungirea stării de alertă pentru încă 30 de zile. De asemenea, au fost formulate mai multe propuneri privind: campania electorală, ziua votului, organizarea mitingurilor şi a demonstraţiilor.