Un nou serviciu de car sharing in Romania; Este disponibil in patru orase

Primul serviciu de car sharing "de la persoană la persoană" din România, Perpetoo, este disponibil începând din octombrie în Bucureşti şi în alte trei oraşe mari din ţară, respectiv Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara, au anunţat reprezentanţii companiei dezvoltatoare, într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Noul serviciu se adresează celor care vor să îşi închirieze maşinile, precum şi celor care vor să le conducă pentru o perioadă de minimum trei ore şi cel mult 30 de zile. Astfel, cei care vor să îşi listeze maşina, precum şi cei care vor să închirieze un autovehicul, o vor putea face pe www.perpetoo.com, unde vor trebui să îşi creeze un cont în categoria dedicată, Proprietar, respectiv Şofer.Crearea conturilor şi utilizarea platformei este gratuită, singurul cost perceput fiind tariful de închiriere, plătit de cei care vor să închirieze o maşină. Plata se va face în momentul confirmării rezervării.Potrivit sursei citate, proprietarii de maşini, care îşi listează vehiculul pentru închiriere, stabilesc singuri tariful de închiriere şi beneficiază de asigurare CASCO pe toată perioada de închiriere a maşinii, oferită de Uniqa Asigurări şi Renomia SRBA Insurance Broker.

"Pentru a câştiga între 1.000 şi 4.000 de lei, media lunară de venituri estimate de reprezentanţii Perpetoo, proprietarii de maşini trebuie să aibă în vedere atât condiţiile tehnice ale maşinii (maşina să aibă cel mult 8+1 locuri, să nu fie mai veche de 10 ani, să aibă revizia auto, RCA şi ITP la zi, să aibă rovinietă valabilă şi să fie echipată corespunzător), cât şi interacţiunea constantă cu cei care doresc să închirieze maşina şi care îi vor contacta prin intermediul aplicaţiei. Proprietarii trebuie să accepte cererea de rezervare şi perioada aferentă acesteia, într-un interval de 1-13 ore (în funcţie de ora României la care se recepţionează cererea) de la primirea solicitării, înainte ca rezervarea să fie considerată confirmată", se arată în comunicat.



În acelaşi timp, cei care doresc să închirieze o maşină se vor bucura de tarife accesibile şi, în plus, vor putea alege exact maşina pe care doresc să o conducă.



"Mai mult, Perpetoo oferă şi alte avantaje, precum flexibilitatea perioadei de închiriere şi reducerea birocraţiei datorită documentelor care se auto-completează direct în aplicaţie. Astfel, în momentul în care proprietarul maşinii şi cel care o închiriază se întâlnesc pentru predarea vehiculului, procesul de închiriere a fost deja parcurs, singurul pas care mai rămâne de făcut fiind doar inspectarea condiţiei maşinii şi înmânarea actelor maşinii împreună cu un set de chei", explică reprezentanţii Perpetoo.



Conform estimărilor companiei, în primul an de activitate, peste 3.000 de proprietari de maşini vor lista pe site-ul dedicat un autovehicul sau chiar mai multe, iar, în ceea ce priveşte numărul închirierilor, acesta va depăşi 25.000.



Serviciul a fost gândit şi implementat de antreprenorul român Aurelian Marin, cel mai mare tour operator de pe litoralul românesc prin agenţia sa de turism - Paradis Vacanţe de Vis.



Modelele de afaceri colaborative (sharing economy) au avut un trend ascendent clar în ultimii 10 ani, iar companii precum Airbnb au devenit giganţi la nivel mondial în domeniul lor de activitate. Un astfel de exemplu de afacere colaborativă este şi serviciul de car sharing peer to peer (închiriere de maşini de la persoană la persoană), prin intermediul căruia utilizatorii îşi pun la dispoziţie maşina proprietate personală spre închiriere, pe o platformă specializată, în schimbul unei sume de bani. Un astfel de serviciu este, deja, utilizat cu succes în ţări din întreaga lume, precum: SUA, Canada, Australia, Franţa, Spania, Portugalia, Anglia, Suedia, Cehia şi Germania.



Serviciul de car sharing de la persoană la persoană Perpetoo este dezvoltat exclusiv din capital privat românesc, care însumează până în prezent aproximativ 350.000 de euro, iar la dezvoltarea şi optimizarea platformei lucrează o echipă de peste 40 de specialişti.