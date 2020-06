Un nou studiu chinez arata ca imunitatea la COVID-19 dispare dupa 2-3 luni

Nivelul de anticorpi al pacienților care s-au vindecat de Covid-19 a scăzut abrupt la 2-3 luni după infectare, atât la cei simptomatici, cât și asimptomtici, arată un studiu realizat în China, descoperire ce ridică întrebări privind durata oricărei forme de imunitate contra noului coronavirus, transmite Reuters. Studiul, publicat în prestigioasa revistă de specialitate Nature Medicine […] The post Un nou studiu chinez arată că imunitatea la COVID-19 dispare după 2-3 luni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.