Un nou studiu OMS arata eșecul tratamentelor impotriva COVID-19

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat, sâmbătă, că întrerupe testele clinice cu hidroxiclorochină împreună cu combinaţia Lopinavir-Ritonavir pentru pacienţii COVID-19 spitalizaţi, după ce acestea nu au indicat până în prezent o reducere a mortalităţii în cazul bolnavilor infectaţi cu noul coronavirus, informează Reuters, conform Agerpres. "Aceste rezultate preliminare arată că hidroxiclorochina şi combinaţia Lopinavir-Ritonavir […]