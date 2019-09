Un nou targ de imobiliare ia nastere; Unde se tine si ce dezvoltatori participa

Prima ediţie a târgului Imobiliarium Universitate va începe sâmbătă, 21 septembrie, iar persoanele interesate vor putea găsi ofertele de locuinţe ale dezvoltatorilor care construiesc în jumătatea de centru-sud a Capitalei, informează organizatorii, potrivit AGERPRES.

'Imobiliarium, expoziţia imobiliară cu cel mai mare număr de dezvoltatori-expozanţi, organizează, în premieră, al doilea târg de toamnă în Capitală - pe 21-22 septembrie, în Piaţa Universităţii, pe lângă cel din Băneasa. Printre motivele care au stat la baza extinderii conceptului se numără cerinţa din partea vizitatorilor de a prospecta oferte imobiliare din zone cât mai diverse ale Capitalei şi împrejurimilor, dar şi cât mai adaptate posibilităţilor lor', se menţionează într-un comunicat al organizatorilor.Potrivit reprezentanţilor târgului, la Imobiliarium Universitate vor fi prezente peste 70 de proiecte, iar cel puţin patru ansambluri noi vor fi lansate la acest eveniment.

Citeşte şi: Şi româncele sunt afaceriste; Câte femei care conduc afaceri există în România



Dacă expoziţia organizată anual în octombrie de Imobiliarium în Băneasa se concentrează în proporţie majoritară pe ofertele imobiliare din centru-nord-est-vest şi zonele adiacente Ilfov, expoziţia din septembrie din Piaţa Universităţii va prezenta oferta de locuinţe din zonele centru-sud-est-vest şi zonele adiacente Ilfov, potrivit organizatorilor.



Managerul de proiect al Imobiliarium, Adrian Stănescu, a explicat că, spre deosebire de expoziţia Imobiliarium din Băneasa, cea din Piaţa Universităţii va include oferte de locuinţe din partea de sud a Bucureştiului.



'Decizia de a organiza un al doilea târg a venit ca un pas firesc în dezvoltarea conceptului Imobiliarium. Cererea din partea dezvoltatorilor pentru promovare creşte constant de la o ediţie la alta, drept pentru care am hotărât să evităm supra aglomerarea Imobiliarium Băneasa, care ar fi devenit neîncăpător. De asemenea, am luat în considerare necesitatea acoperirii unor noi zone din Capitală, mai accesibile ca preţ, până acum reprezentate mai puţin în cadrul târgului de la Băneasa. Per total, obiectivul nostru rămâne, în continuare, oferirea unei perspective de ansamblu asupra pieţei imobiliare din Capitală şi de a facilita vizita celor interesaţi de o achiziţie sau o prospectare eficientă. Ca să fac o analogie grafică, dacă privim harta Bucureştiului, la Universitate vom întâlni dezvoltatori din jumătatea de centru-sud, iar la Băneasa cealaltă jumătate, însă ambele vor avea şi câteva proiecte care se vor suprapune', a completat reprezentantul Imobiliarium.



Pe de altă parte, dezvoltatorii care vor fi prezenţi la târgul Imobiliarium Universitate vor oferi locuinţe la un preţ mai mic decât cele din târgul de la Băneasa. Potrivit calculelor Imobiliarium, preţul pe metrul pătrat promovat la ediţia de la Universitate este cu circa 10% mai mic decât cel din Băneasa.