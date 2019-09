Un nou tip de pistol radar la Iasi! In Nicolina deja s-a folosit!

Noul Radar al Iasului google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un grup de tineri au imitat un pistol radar in zona podului din Nicolina. Mai precis au realizat un pistol radar uman. Fotografia starneste cu siguranta reactii amuzante! Ramane de vazut daca vor pune sau nu mana pe un vitezoman! Exclusiv! Accident in Podu Ros soldat cu doua victime. Trei autovehicule implicate - FOTO / LIVE VIDEO / UPDATE Exploziv! Concurs intre betivi la volan! Politistii au intrat in plin in ei! Mercedes condus golaneste de un "pilot" cu 1,02 la mie! Adrian a murit in urma unui accident de motocicleta. Sotia sa a ajuns inainte ca acesta sa isi dea ultima suflare. Cuvintele acestuia te vor emotiona Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe ...