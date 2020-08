Un nou transfer: Mijlocasul Cosmin Birnoi, prezentat de FC Farul Constanta

Sunt fericit că am venit la Farul, o echipă de tradiție, cu un proiect foarte bun. Când voi primi șansă să joc, vreau să o fac cât mai bine și să ducem echipa cât mai sus. Va fi un sezon foarte interesant, sunt multe echipe cu tradiție care vor să promoveze, dar asta nu cred că trebuie să ne împiedice pe noi să promovăm în Liga 1 la finalul acestui campionat. Avem o echipă bună, îi cunosc pe mulți dintre jucătorii din lot, au calitate foarte bună. Sunt convins că și suporterii așteaptă acest lucru și ar fi un lucru extraordinar dacă am reuși în acest an. Aș fi foarte bucuros să particip la revenirea Farului în prima ligă”, a spus Bîrnoi, potrivit fcfarulconstanta.ro.