Un nou transplant renal la Spitalul "C. I. Parhon" din Iasi

In cursul zilei de ieri a fost realizata o noua interventie de transplant renal. Un pacient in varsta de 38 de ani, din judetul Botosani, a primit un rinichi de la mama lui, o pacienta de 61 de ani. Numar insuficient de transplanturi renale! Medicii spera ca aceasta situatie se va imbunatati Este cea de-a 13-a interventie de anul acesta din centrul de transplant renal de la Spitalul "C. I.Parhon" din Iasi.