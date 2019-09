Un nou trend in Romania! Case rezistente la cutremur, construite cu un buget de cel mult 2.500 de euro

A aparut un nou trend in Romania - constructia caselor ecologice, in special din baloti de baie, fiind necesar un buget de cel mult 2.500 de euro.

Constructia caselor din baloti de paie a inceput la mijlocul secolului al XIX-lea in Nebraska, SUA. Acestea nu sunt case din chirpici, ci locuinte rezistente, solide si eficiente energetic.

„Toata lumea cand aude de case din paie se gandeste automat la povestea celor trei purcelusi. Lucrurile nu stau insa asa. Casele din paie rezista mai bine de la un cutremur decat cele din beton, deoarece sunt elastice. Balotii reprezinta si o izolatie perfecta, deci nu mai este nevoie si alte adaosuri. Singura problema este apa in exces. Rezista la o infiltratie de 19% apa in interiorul zidurilor. De asemenea acest case nu ard, desi toata lumea se gandeste la pericolul de incendiu. Au fost facute teste. Oamenii pot incerca sa dea foc unui balot de paie legat si vor vedea ca nu arde”, a explicat arhitectul Bogdan Muresan.

Pentru constructia unei astfel de locuinte trebuie sa fie respectate cateva reguli esentiale, prima dintre acestea fiind constructia unei fundatii de pietre de pana la 70 de centimetri.

„Initial, se face o fundatie de pietre de 50 – 70 de centimetri. Fundatia unei asemenea case poate fi zidita din pietre de rau, lipite intre ele cu mortar. Urmeaza apoi o placa de beton armat. Dupa ce se construieste temelia si baza casei in aceasta se fixeaza tepuse de lemn, care vor impiedica paiele sa alunece, apoi se pun balotii si ulterior zidurile din baloti sunt prinse intre paleti de lemn si legate cel putin cu sarma. Insa, asamblarea casei se mai poate face cu ajutorul unor legaturi sau dispozitive metalice, cu suruburi. Astfel, acesti pereti de cinzeci de centimetri latime pot suporta fara nici o problema o casa normala de pana la patru metri inaltime la o suprafata de 100 de metri patrati. Aceasta structura, foarte simpla, poate avea si o mansarda. Totul trebuie apoi tencuit cu lut si paie tocate, iar apoi vopsit cu var. Acoperisul se face in general din lemn”, a mai expliact Bogdan Muresan.

O casa din baloti de paie de 75 de metri patrati costa 1.000 de euro, daca beneficiarul are materialele la indemana. Este nevoie de piatra, putin lemn, lut si baloti de paie. Se poate construi in regie proprie cu ajutorul a cativa prieteni in doua-cinci saptamani.

O astfel de casa are un confort termic sporit, deoarece zidul din baloti are 50 de centrimetri grosime.

Se poate face si un acoperis inverzit, si atunci costurile de incalzire se reduc cu 30%.

Materialele costa mai mult de 1.000-1.500 de euro. Astfel, cu achizitionarea acestora, casa va costa cel mult 2.500 de euro.

