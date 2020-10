Un numar de 11 angajati la Camera Deputatilor sunt infectati cu noul coronavirus

Reprezentantii Camerei Deputatilor au transmis ca 11 angajati sunt, in prezent, infectati cu noul coronavirus, "toate persoanele aflate in aceasta situatie urmand procedurile necesare legale in vigoare". Sursa citata mai spune ca la nivelul institutiei au fost implementate toate masurile necesare pentru protectia deputatilor si a angajatilor, respectiv masti de protectie la intrarea in institutie, produse dezinfectante si gel dezinfectant in birouri si in spatiile comune, panouri din plexiglas, ...