Un "nume greu" din din Consiliul de Administratie al BNR se retrage

Daniel Daianu s-a retras din calitatea de membru neexecutiv al Consiliului de Administratie al BNR incepand cu 8 iulie, informeaza BNR. Daianu a fost numit membru in Consiliul Fiscal, precizeaza comunicatul. Veste BUNA: PIB-ul a crescut in primul trimestru al acestui an Actualul Consiliu de Administratie al BNR a fost numit in iunie 2014. La 3 iulie Parlamentul Parlamentul a validat un nou Consiliu de Administratie al institutiei, care isi va incepe activitatea in toamna. Tot atunci Parlamentul a aprobat noua componenta a Consiliului fiscal.