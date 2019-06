Un obiect urias aflat sub scoarta Lunii ii pune pe ganduri pe cercetatorii NASA

Luna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Credeati ca stiti totul despre Luna? Dupa ultimele descoperiri ale cercetatorilor, ar trebui sa va mai ganditi o data. Satelitul natural al Pamantului este locul in care se gaseste cel mai mare crater de impact din sistemul nostru solar. Pe scurt, ceva a lovit Luna si a produs o gaura uriasa in urma cu cateva miliarde de ani. Astronomii au descoperit, insa, abia acum, ca exista un obiect extrem de mare, ingropat chiar sub scoarta lunara. Conform studiului „Geophysical Research Letters”, publicat recent de cercetatorii americani, Polul Sud al Lunii, adica bazinul Aitken, ascunde o masa compacta de peste 4,8 cvintilioane de kilograme. Asta inseamna circa 4.800.000.000.000.000.000 de kilograme, daca a ...