Un șofer al societații de salubrizare din Galați a fost prins in timp ce fura motorina din mașina de gunoi

Un angajat al societății de salubrizare din orașul Galați a fost prins de jandarmi în timp ce fura motorină din mașina de gunoi. El s-a ales cu dosar penal și riscă să fie concediat deoarece explicațiile sale nu au fost convingătoare, transmite Mediafax.

Incidentul s-a produs pe stradă din oraș, iar bărbatul a avut ghinionul să fie văzut de o patrulă a Jandarmeriei chiar în momentul în care muta motorina din rezervor în câteva bidoane de plastic.

Jandarmii l-au întrebat pe șofer de ce scoate motorină din rezervorul camionului și ce face cu bidoanele depozitate într-un compartiment al mașinii, iar șoferul le-a spus că are nevoie de combustibil pentru muncile agricole.

Explicația nu i-a convins pe jandarmi care au chemat la fața locului un reprezentant al Ecosal pentru a-i preda motorina furată. Bărbatul s-a ales cu dosar penal.

„Echipajul de jandarmerie aflat în patrulare pe raza Secţiei 3 Poliţie Galaţi a observat pe strada Garofiţei un autocamion din rezervorul căruia ieşea un furtun, iar lângă acesta se afla un bidon de 5 litri. În momentul în care s-au apropiat, jandarmii au observat un bărbat care aşeza într-un loc ascuns al maşinii mai multe bidoane de cinci litri de motorină. Întrebat fiind, bărbatul a spus oamenilor legii că este şoferul maşinii şi se află în acel loc în aşteptarea unui excavator care să îi încarce gunoiul de la locul de depozitare. Referitor la bidoanele de motorină găsite asupra sa, şoferul a spus că le-a scos din rezervorul maşinii de serviciu cu intenţia de a le duce la părinţi, la ţară, pentru activităţile gospodăreşti de primăvară”, au anunțat reprezentanții Jandarmeriei Galați.

Șoferul este anchetat atât de polițiști, cât și de o comisie din cadrul societăţii de salubrizare. El ar putea fi concediat de la locul de muncă, la fel cum s-a întâmplat cu un alt șofer prins în flagrant de proprii șefi în urmă cu un an și jumătate.

„Dosarul făcut de jandarmi își urmează cursul. Noi am stabilit să desemnăm o comisie internă, de cercetare disciplinară. Membrii comisiei vor stabili măsurile. Se poate ajunge până la desfacerea contractului de muncă. Noi am mai avut un caz, în urmă cu aproximativ un an și jumătate. Atunci, angajatul a fost prins de colegi, a fost concediat pentru că era la a doua abatere”, a declarat directorul societății Ecosal, Mirela Furtună.