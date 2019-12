Un șofer din Bihor și-a gasit mașina fara roți dupa ce a lasat-o pe marginea drumului in urma unui accident

Un bihorean care a fost nevoit să îşi abandoneze vineri seara maşina avariată în urma unui accident petrecut pe drumul de lângă Pădurea Neagră din Bihor a avut duminică dimineaţa un şoc.

Autovehiculul Ford Focus tras pe marginea drumului la 10 kilometri de Aleşd pentru a nu pune în pericol traficul rutier era ridicat pe butuci, iar roţile i-au fost furate.

"Vineri seară am avut neplăcutul accident... Azi am venit după maşină şi am găsit-o cum se vede în poze... Maşina era parcată la Pădurea Neagră... Dacă a văzut cineva ceva vă rog să îmi scrieţi", a scris proprietarul maşinii pe grupul Info Trafic Bihor de pe Facebook.

Gestul hoţilor de a profita de necazul şoferului a provocat valuri de indignare pe reţeaua de socializare. "Măi, nu cred... în ce ţara lui Peşte trăim?", a scris un bărbat. Majoritatea comentariilor pot fi concluzionate cu expresia unui internaut: "Gunoaie de oameni!".

Şoferii care au trecut prin zonă au încercat să îi dea informaţii proprietarului maşinii cu privire la posibilii făptaşi, cel mai probabil localnici. "Romii erau ieri în zonă cu căruţele la furat lemne! Cu siguranţă este mâna lor... Erau cu căruţele, aveau unde le pune lejer... ", a scris un şofer.

Cel mai probabil furtul s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică. "Am trecut aseară în jurul orei 20 – 21 şi era neatinsă", a scris un conducător auto.

"Înseamnă că numai aseară le putea lua. Am întrebat şoferul maşinii de deszăpezit şi mi-a zis că la ora patru dimineaţa când a intrat în tură nu mai avea jante pe ea", a spus păgubitul.

Unul dintre membrii grupului s-a oferit chiar să îi împrumute proprietarului maşinii un set de jante ca să o poată urca pe o platformă.

"Am rezolvat. Mulţumesc oricum...", a răspuns păgubitul.