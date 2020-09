Un oficial al administratiei Trump sugereaza punerea sub acuzare pentru "revolta" a manifestantilor violenti

Ministrul american al justiţiei, Bill Barr, le-a sugerat procurorilor federali să utilizeze o lege pedepsind actele de revoltă pentru a-i pune sub acuzare pe manifestanţii care comit violenţe, au raportat miercuri mai multe media, notează AFP potrivit Agerpres.

Bill Barr, unul din stâlpii administraţiei Donald Trump, a luat în considerare această opţiune, săptămâna trecută, în cursul unei discuţii telefonice cu procurorii federali din ţară, potrivit unor surse anonime citate de Wall Street Journal, CNN şi NBC.Statele Unite se confruntă de la moartea lui George Floyd, un afro-american sufocat de un poliţist alb care i-a ţinut genunchiul pe gât, la 25 mai, cu cea mai mare mobilizare împotriva rasismului de la mişcarea pentru drepturi civile din anii 1960.Defilările au fost umbrite uneori de violenţe şi altercaţii cu forţele de ordine, iar Donald Trump, candidat la propria succesiune, a făcut din acestea una din principalele sale teme de campanie.Acuzând autorităţile locale democrate de toleranţă, preşedintele republican promite, dacă va câştiga scrutinul de la 3 noiembrie, să reinstaureze "legea şi ordinea" în ţară.Pe acest fond, Bill Barr insistă de mai multe săptămâni asupra unui răspuns puternic al guvernului federal, deşi majoritatea crimelor şi infracţiunilor ţin de justiţia din cele 50 de state.Circa 300 de persoane au fost deja arestate şi puse sub acuzare de justiţia federală, în special pentru incendierea clădirilor federale ori agresiuni asupra unor agenţi federali, a făcut cunoscut săptămâna trecută purtătoarea lui de cuvânt, Kerri Kupec.Ministrul justiţiei doreşte să meargă mai departe şi le-a cerut procurorilor federali să ia în considerare puneri sub acuzare în baza unei legi rar utilizate care pedepseşte actele de revoltă împotriva guvernului.Acest text ar putea fi dificil de aplicat într-o ţară unde libertatea de exprimare este garantată de Constituţie. Ultimele puneri sub acuzare pentru "revoltă", în 2012, contra unei miliţii armate din Michigan, s-au încheiat cu neînceperea urmării penale.