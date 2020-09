Un oficial american anunta ca alte cinci state vor sa incheie acorduri de normalizare a relatiilor cu Israel. Emiratele Arabe Unite si Bahrain au facut-o deja

Seful de personal al Casei Albe Mark Meadows a declarat joi ca alte cinci tari iau in calcul in mod serios perspectiva incheierii de acorduri bilaterale prin care sa isi normalizeze relatia cu Israelul dupa ce Emiratele Arabe Unite (EAU) si Bahrain au facut acest lucru in cursul saptamanii, transmite Reuters.