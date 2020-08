Un oficial iranian condamna in termeni duri acordul Israel - Emiratele Arabe Unite: "Nu mentine pacea, ci serveste crimelor zioniste". Egiptul saluta acordul

Acordul dintre Israel si Emiratele Arabe Unite (UAE) nu va asigura pacea in regiune, a apreciat joi un consilier special in afaceri internationale al presedintelui Parlamentului iranian. Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi a salutat in schimb acordul pentru normalizarea relatiilor dintre Israel si UAE, care include si o intelegere privind oprirea unor noi anexari de teritorii palestiniene, transmite Reuters.