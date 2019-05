Un om de baza al FCSB si-a prelungit contractul

FCSB google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); FCSB a anuntat astazi pe site-ul oficial, ca portarul Cristian Balgradean si-a prelungit contractul. Noua intelegere este valabila pana la 30 iunie 2020. Ianis Hagi poate ajunge in Spania! Doua oferte concrete pe numele lui “Clubul si jucatorul au oficializat intelegerea in aceasta dimineata, la Baza Sportiva FCSB”, se arata pe fcsb.ro. Cristian Balgradean, in varsta de 31 de ani, este legitimat la FCSB din februarie 2018. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto fcsb ...