Un opozant iranian, acuzat de participare activa la protestele din 2017-2018 impotriva puterii de la Teheran, a fost condamnat la moarte

Justiţia din Iran a anunţat marţi condamnarea la moarte a opozantului Rouhollah Zam, acuzat de participare activă la manifestaţiile din 2017-2018 împotriva puterii de la Teheran, informează AFP. Împotriva sentinţei se mai poate face apel la Curtea Supremă otrivit Agerpres.

În aceeaşi zi, o instanţă a confirmat o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru cercetătoarea franceză de origine iraniană Fariba Adelkhah.Gardienii Revoluţiei, forţa de elită a Iranului, anunţase arestarea lui Zam în octombrie 2019, fără a preciza când şi unde a avut loc. Dizidentul, care beneficia de statutul de refugiat în Franţa, a fost acuzat de 13 infracţiuni, inclusiv aceea de a fi fost 'dirijat de serviciile de informaţii franceze şi susţinut de cele din America şi Israel'. Tribunalul a decis că acuzaţiile pot fi echivalate cu cea de 'corupţie pe Pământ', una din cele mai grave din codul penal iranian, şi în consecinţă a pronunţat pedeapsa capitală, a explicat un purtător de cuvânt al justiţiei, citat de site-ul oficial Mizan Online.Zam a condus canalul Amadnews de pe Telegram, cu 1,4 milioane de abonaţi. La cererea Teheranului, platforma de mesagerie criptată a închis canalul sub acuzaţia de incitare la violenţă.Antropologa Fariba Adelkah, care se consideră nevinovată, a fost condamnată în mai anul trecut la cinci ani de închisoare pentru 'conspiraţie în vederea subminării siguranţei naţionale' şi la un an pentru 'propagandă împotriva sistemului' politic din Iran. Ea va mai avea de executat doar perioada rămasă din condamnarea cea mai mare. Acuzaţia de propagandă se referea la comentariile ei privind obligativitatea purtării vălului islamic.Franţa a criticat verdictul 'politic'. Adelkah, în vârstă de 61 de ani, are şi cetăţenie franceză, care nu este însă recunoscută de statul iranian. De la sfârşitul lui decembrie 2019 până în februarie anul acesta ea a făcut greva foamei timp de 49 de zile. Colegul şi partenerul ei, Roland Marchal, arestat în iunie anul trecut, când a vizitat-o la Teheran, a fost eliberat la sfârşitul lui martie.Iranul susţine că pentru Marchal s-a făcut schimb cu un inginer iranian închis în Franţa, care ar fi putut fi extrădat în Statele Unite. În ultimele luni, au avut loc şi alte schimburi de prizonieri între Iran şi mai multe ţări unde erau deţinuţi cetăţeni iranieni condamnaţi, în curs de judecare sau ameninţaţi de extrădarea în SUA.