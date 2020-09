Un organizator de petreceri din Ibiza isi aminteste momentul in care ducii de Cambridge s-au distrat in localul sau. Printul William l-a sunat in urmatoarea zi: "M-ai facut sa iubesc muzica house"

Un organizator de petreceri din Ibiza a trait o experienta cel putin inedita. Ducele si ducesa de Cambridge s-au distrat pe insula in urma cu 12 ani in localul in care acesta lucreaza. Mai mult, printul William s-a simtit atat de bine incat l-a sunat pe organizator in ziua urmatoare pentru a-i spune cat de mult i-a placut muzica house.