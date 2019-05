Un parlamentar PNL aduce in atenție ideea unui proiect pentru presa: Nu are nimeni curajul sa inceapa sa scrie o lege

Senatorul Cristian Chirteş, a declarat vineri, într-o întâlnire cu presa, că, deocamdată, nimeni nu are curajul în România să înceapă să scrie un proiect de lege a presei, care ar putea fi un plus pentru toată presa din România, potrivit Agerpres.

"În presă eu am încredere, este într-adevăr o putere în statul român, aşa cum este în fiecare stat al Uniunii Europene. Trebuie muncit mult la modul în care cei din presă trebuie să aibă anumite drepturi şi sunt convins că o lege a presei trebuie să înceapă să fie scrisă de oameni din domeniu, de asociaţiile profesionale ale oamenilor din presă şi sper să o vedem cât mai curând în Parlament, cu drepturi, cu obligaţii cu tot ceea ce trebuie ca să avem într-adevăr în viitor o dezvoltare a presei (...). Avem parlamentari care provin din rândurile presei, atât de la putere, cât şi din opoziţie, în aproape toate partidele sunt oameni care provin din presă, cred că ei trebuie să se strângă, să scrie o lege a presei, fiindcă ei sunt cei mai credibili. Până astăzi eu îl văd un subiect tabu, nu are nimeni curajul să înceapă să scrie un proiect de lege care, chiar cu o dezbatere lungă, de o jumătate de an, de un an, va fi un plus pentru toată presa din România", a declarat Cristian Chirteş.

Senatorul PNL a arătat că în toată Uniunea Europeană este o problemă cu presa scrisă şi că aceasta nu trebuie să dispară acum, ci trebuie protejată.