Un parlamentar UDMR a ajuns la spital, dupa ce s-a INFECTAT cu coronavirus: Sa avem grija de noi, sa avem grija de ceilalți

Secretarul grupului parlamentar UDMR din Camera Deputaților, Norbert Apjok, anunță că este internat în spital, fiind testat pozitiv cu noul coronavirus.

„Am efectuat testul coronavirus și rezultatul a fost pozitiv. Am fost internat în spital. Având în vedere situația, sunt bine. Am anunțat toate persoanele cu care am fost în contact în ultimele 10 zile și ele, la rândul lor, vor proceda conform regulilor de siguranță, pentru a-i proteja cei din jurul lor”, anunță pe Facebook deputatul UDMR Norbert Apjok.

El are și un mesaj către prietenii virtuali: „Să avem grijă de noi, să avem grijă de ceilalți”.