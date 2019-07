Un pensionar a fost surprins in timp ce agresa sexual o minora in varsta doar de 12 ani - VIDEO

pensionar agresat sexual minor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un pensionar pe numele sau John Potts, in varsta de 72 de ani, a agresat sexual o fetita in varsta de 12 ani, sub ochii trecatorilor, in public. Fetita, inainte sa fie agresata sexual, mergea pe bicicleta. Barbatul a luat-o si a tarat-o in tufisuri, acolo unde si-a tras pantalonii jos pana la genunchi, atat ai lui cat si ai fetei si a agresat-o sexual. Scene uluitoare la Vaslui! Un barbat in varsta de 84 de ani a agresat o fetita in varsta de 8 ani Din informatiile oferite de Dailymail, pensionarul suferea de dementa si o leziune a creierului. Intregul moment care ar fi putut sa se sfarseasca tragic a fost oprit chiar de trecatori, care au sarit in ajutor, cand au auzit tipetele fetite ...