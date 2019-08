Un personaj cunoscut si-a depus candidatura pentru functia suprema in stat

Avram Iancu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bibliotecarul Avram Iancu din Petrosani, cunoscut pentru performantele sale din domeniul sporturilor extreme, a anuntat miercuri ca va candida, ca independent, la functia de presedinte al Romaniei, el precizand ca in urmatoarea perioada va trece la strangerea celor 200.000 de semnaturi necesare pentru depunerea candidaturii.Intr-o postare de pe pagina sa de socializare, Iancu mentioneaza ca starea actuala a natiunii si o "profunda chemare launtrica" l-au impins spre ceea ce numeste "o noua revolutie a poporului roman, pasnica si democratica", indreptata impotriva clasei politice. "In urma cu exact 5 ani porneam o revolutie romaneasca la inotul in ape deschise. Nu mai sunt acelasi o ...