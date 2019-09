Un pescar a fost salvat de pompieri dupa ce a ajuns ingropat in namol pana la piept

Barbat blocat in namol google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un pescar a fost salvat duminica de pompieri, dupa ce a alunecat de pe malul raului Mures si a ajuns in namol pana la piept, intr-o localitate din judetul Arad. ISU Arad anunta ca un echipaj al detasamentului de pompieri Arad a intervenit in localitatea Fantanele pentru salvarea unui barbat de 57 de ani. Aflat la pescuit, acesta a alunecat de pe malul abrupt in raul Mures, a intrat in namol pana la nivelul pieptului si nu a mai putut iesi. Actiune de amploare pe Dunare! O fetita de 10 ani a disparut in apele Dunarii dupa ce a mers la scaldat cu o prietena Salvatorii au lansat barca la apa si impreuna cu unul din membrii echipajului SAJ au pornit in cautarea victimei. Pescarul a fost gasit in a ...