Un piroman din Botosani a incendiat mai multe masini! Politia il cauta

Patru masini au fost incendiate, in noaptea de luni spre marti, in timp ce erau parcate pe strazi din municipiul Botosani, a declarat seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Cristian Amarandei. Potrivit acestuia, autorul, care nu a fost identificat, a folosit substante inflamabile pentru incendierea a trei autovehicule si unei autoutilitare. "In timpul interventiei s-a constatat ca anvelopele ardeau foarte puternic, ceea ce indica faptul ca acestea ar fi fost stropite cu o substanta", a precizat seful ISU. Politistii au deschis o ancheta sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere. "Este deschisa o ancheta sub aspectul comiterii infractiunii de distrugere ...