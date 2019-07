Un polițist a fost injunghiat in timp ce se afla in misiune

Un incident grav în care un polițist a fost rănit în misiune a avut loc joi seara în județul Timiș. Agentul de poliție a fost înjunghiat. S-a intamplat în localitatea Surducu Mic. Echipajul de poliție a fost solicitat prin serviciul unic de urgență 112 să intervină pentru aplanarea unui scandal izbucnit intr-un bar din localitate. The post Un polițist a fost înjunghiat în timp ce se afla în misiune appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.