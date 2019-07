Un polițist din Capitala a fost impușcat intr-o padure din Argeș. Este in stare grava

Un polițist din Capitală, detașat în Argeș pentru a păzi o pădure unde acționau braconieri, a fost împușcat în această dimineață, potrivit Realitatea TV. Polițistul a fost transportat de urgență la un spital din Capitală unde a fost deja supus unei complicate intervenții chirurgicale. Medicii i-ar fi scos splina și un rinichi. Se fac cercetări The post Un polițist din Capitală a fost împușcat într-o pădure din Argeș. Este în stare gravă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.