Un politician a fost desfigurat in urma unei corectii fizice aplicate de apropiatii unui deputat: "Agresorii m-au aruncat peste cap si m-au lovit cu piciorele"

Consilierul Vladimir Cernous, membru al Partidului Politic „Democratia Acasa", din orasul Causeni, Republica Moldova, a fost atacat de catre apropiati ai deputatului Partidului Democrat, Grigore Repesciuc. Cernous sustine ca a fost batut cu cruzime de catre ginerii lui Grigore Repesciuc, aplicandu-i multiple lovituri in zona capului. In urma loviturilor primite, Vladimir Cernous, a fost internat pentru sapte zile in sectia de traumatologie a Spitalului Raional Causeni, cu trauma cranio-cerebrala. Parlamentul Grigore Repesciuc neaga ca oameni apropiati lui ar fi facut asa ceva si nu-i cunoaste pe agresori. „Ma simt rau. Sunt internat in sectia de traumatologie a Spitalului Raion ...