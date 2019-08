Un politician francez a trucat o fotografie si a ajuns sa fie ironizat de internauti - FOTO

Eric Woerth google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un politician francez a fost ironizat pe retelele de socializare dupa ce a trucat o fotografie facuta in masivul Mont-Blanc, pentru ca ascensiunea pe varful inghetat Aiguille d'Argentière sa para mai periculoasa, scrie The Guardian. Deputatul Eric Woerth a starnit un val de glume pe internet dupa ce a publicat pe contul sau de Twitter o fotografie in care apare pe ghetar, in pozitie de catarare, intr-o imagine impresionanta. Pana aici, nimic nu pare la prima vedere suspect pentru cel care in 2015 declara pentru Paris Match ca escaladarea este singura sa pasiune dupa politica. Dar prezenta a doua siluete in dreapta imaginii pare sa indice ca unghiul fotografiei este inselator si ca Woerth merge d ...