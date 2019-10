Un politician ii apara pe medicii care iau mita: "Ba, fara plic, pana la ora asta ajungeati sa fiti tratati de medici veterinari"

Mita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Catalin Iordache, consilier judetean Braila, a scris un articol in care spune ca cei care sunt impotriva mitei in spitale trebuie sa stie ca, fara plic, ajungeau pana la ora asta sa fie tratati de medicul veterinar. Politicianul ii numeste „melteni” pe cei nemultumiti ca li s-au cerut bani la medic. Consilierul a fost deranjat de un top al spitatelor romanesti in care se da mita, unde spitalul din Braila era pe locul doi si a scris un articol in care spune ca cei care sunt impotriva mitei trebuie sa stie ca fara plic, ajungeau pana la ora asta sa fie tratati de medicul veterinar. „Ba, meltene, care esti meltean anti-medic si anti-plic trebuie sa stii ceva: Ba, fara plic, pana la ora asta ajungea ...