Un politist a fost concediat dupa ce s-a aflat ce mesaje ii trimitea unei femei violate

Un politist american a fost concediat si ulterior arestat pentru ca a trimis mai multe mesaje nepotrivite victimei unui viol, de al carei caz s-a ocupat. Ofiterul de politie din statul american Carolina de Nord Paul Matrafailo a vorbit cu victima in asa fel incat „a facut-o sa se simta inconfortabil", se arata in scrisoarea de concediere, relateaza BBC. Victima, Erin Scanlon, a inceput sa primeasca mesaje de la ofiter in luna martie, in unele facandu-se referire la o lista de cumparaturi online a acesteia, inclusiv un link catre un site de lenjerie intima, cu mentiunea „Cateva lucruri interesante acolo ha". „A fost frustrant sa fiu sexualizata din nou. De catre ...