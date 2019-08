Un politist acuzat ca a asfixiat un afro-american la New York a fost concediat dupa 5 ani

Poliţistul acuzat că l-a asfixiat pe afro-americanul Eric Garner, decedat în cursul unei arestări în forţă în 2104 la New York, un incident care a catalizat mişcarea #BlackLivesMatter, a fost concediat, a anunţat luni şeful poliţiei din metropola americană, transmite AFP potrivit Agerpres.

James O'Neill a precizat că a decis să dea curs recomandării unui judecător administrativ, la capătul unei proceduri disciplinare încheiate în iunie cu privire la acest caz emblematic pentru violenţele poliţiei împotriva afro-americanilor.'Sunt de acord' cu recomandarea, Daniel 'Pantaleo nu mai poate servi în mod eficace în calitate de poliţist în New York', a declarat James O'Neill într-o conferinţă de presă.El a insistat totuşi îndelung că decizia a fost una dificilă, pentru că poliţiştii au 'una din meseriile cele mai grele din lume' şi trebuie să ia hotărâri dificile 'într-o secundă'.Numeroase asociaţii de apărare a drepturilor civice îi ceruseră lui O'Neill să dea curs recomandării judecătorului, în locul unor sancţiuni mai puţin severe despre care s-a vorbit la un moment dat.Într-un aviz de 46 de pagini, din care presa a publicat extrase, judecătoarea Rosemarie Maldonado a consemnat că, în ancheta internă, poliţistul a furnizat explicaţii 'neplauzibile şi mincinoase'. Ea a considerat de asemenea că mărturiile celorlalţi poliţişti audiaţi sunt 'nefiabile'.Concedierea lui Pantaleo a fost cerută cu atât mai ferm, mai ales de comunitatea de culoare, cu cât Departamentul Justiţiei a indicat la mijlocul lunii iulie că renunţă să înceapă urmărirea penală.La 17 iulie 2014, Eric Garner, în vârstă de 43 de ani, a fost placat violent la sol de poliţişti care îl suspectau că vindea ilegal ţigări într-un cartier din Staten Island.Obez şi astmatic, Garner, care a opus rezistenţă la arestare, dar nu era înarmat, şi-a pierdut cunoştinţa în timp ce cinci bărbaţi încercau să-l încătuşeze, iar apoi a decedat.Imaginile cu arestarea sa, filmate de un prieten şi postate online la scurt timp după aceea, au făcut înconjurul lumii. În înregistrare se aude vocea lui Eric Garner, tatăl a şase copii, repetând: 'Nu pot să respir' ('I can't breathe').Poliţistul Daniel Pantaleo şi-a păstrat slujba, dar a rămas la munca de birou, după care a fost suspendat în aşteptarea deciziei şefului poliţiei.Cazul a fost unul sensibil şi pentru primarul democrat al New York-ului, Bill de Blasio, candidat la prezidenţiale din 2020. Acesta se poziţionează drept un mare apărător al minorităţilor şi invocă printre punctele sale forte bilanţul în materie de combatere a infracţionalităţii