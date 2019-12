Un politist de 22 de ani a murit, dupa ce a intrat cu masina intr-un autobuz de calatori

Un tanar politist si-a pierdut viata in urma unui accident rutier produs, in noaptea de marti spre miercuri, pe DN 17, pe raza localitatii Josenii Bargaului, dupa ce masina pe care o conducea a intrat in coliziune cu un autobuz, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud.