Un politist de frontiera care s-a urcat baut la volan si a fugit de Politie, scapat de dosar penal pentru ca "nu exista interes public in urmarirea faptei"

Un politist de frontiera din Bihor, prins in timpul starii de urgenta baut la volan, dupa ce initial a fugit de Politie, a scapat de dosar penal, procurorul de caz hotarand ca "in raport cu continutul faptei, cu modul si mijloacele de savarsire, cu scopul urmarit si cu imprejurarile concrete de savarsire, cu urmarile produse sau care s-ar fi putut produce prin savarsirea infractiunii, se constata ca nu exista un interes public in urmarirea acesteia".