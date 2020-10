Un politist din DNA, cartita infractorilor? Un comisar sef a fost pus sub acuzare de procurorii DNA pentru spaga si favorizarea faptuitorului

Marius Eduard Moise, comisar sef in cadrul IGPR - Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, la data faptelor ofiter de politie judiciara din DNA, a fost pus sub control judiciar de Directia Nationala Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita si favorizarea faptuitorului.