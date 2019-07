Un politist din Iasi a fost prins cu o aloolemie de 1,5 la mie in sange, in Metalurgie

etilotest google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul zilei de ieri, un politist de frontiera a fost prins cu o aloolemie de 1,5 la mie in sange in Metalurgie. Pe numele sau Ioan Sava, in varsta de 50 de ani, este angajat in cadrul Inspectoratului Politiei de Frontiera Iasi Acesta conducea un autoturism Fiat Albea, pe Calea Chisinaului, in jurul orei 13.30, si nu a oferit prioritate unui alt autoturism, cu care s-a tamponat. Cele doua autoturisme s-au ciocnit insa celalalt sofer a chemat politia atunci cand a observat ca Sava vorbea incoerent. Politistii sositi la fata locului l-au testat cu etilotestul care a indicat o valoare de 0,74 mg/l alcool pur in aerul expirat. Potrivit reprezentatilor Politiei Iasi pe numele acestuia a fost des ...