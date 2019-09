Un politist local din Iasi trece prin momente grele! A fost internat intr-un spital din Timisoara

elicopter smurd iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un politist local din Iasi trece prin momente dificile. In urma cu doua saptamani, Oarza Costel, politist local, in timp ce se afla intr-un autocar in afara tarii, a trecut prin momente dificile. Concret, acestuia i s-a facut rau. In urma interventiei medicilor, Costel O. a fost internat intr-un spital din Timisoara si urmeaza sa fie transportat cu ajutorul unui elicopter SMURD la un spital din Iasi. Mentionam ca starea de sanatate a politistului local este stabila. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. politist local iasi ...