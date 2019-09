Un politist si un jandarm au fost batuti de un tanar scandalagiu. Altercatia s-a finalizat cu arest preventiv

Un politist si un Jandarm google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tanar din Slatina a fost incatusat de oamenii legii dupa ce a provocat un scandal , acesta lovind un politist si un jandarm. Amicul baiatului procurorului Ioan Bogdan Noaja, Vasile Paduretu, a fost arestat preventiv pentru ultraj dupa ce a provocat un scandal in centrul municipiului Slatina, acesta batand un jandarm si un politist, relateaza Realitatea de Olt. In noaptea de marti spre miercuri, politistii au fost sesizati in legatura cu tulburarea linistii si ordinii publice in zona salii de sport a Liceului ” Nicolae Titulescu”. Oamenii legii s-au deplasat la fata locului, pe bulevardul A.I.Cuza, si au gasit mai multi tineri, printre care si pe Vasile Paduretu, in varsta ...