Un preot a lovit intentionat cu automobilul un barbat. Acesta a fost retinut pentru tentativa de omor

Politia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un preot din Pitesti a fost retinut, marti, sub acuzatia de tentativa de omor, dupa ce a lovit intentionat cu masina un pieton care traversa strada regulamentar, dupa ce inainte se certase cu acesta. Potrivit reprezentantilor IPJ Arges, un barbat de 42 de ani din Pitesti a fost retinut, fiind banuit de tentativa de omor. „Din cercetari, politistii au stabilit ca astazi (marti- n.r.) barbatul ar fi lovit, in urma unui conflict spontan, in mod intentionat, cu masina un barbat de 33 de ani, care se angajase in traversarea strazii pe marcajul pietonal”, a transmis Politia Arges. EXCLUSIV! Accident rutier in Posu Ros. Un barbat a cazut in fata unui automobil Surse judiciare au declarat ca soferul este ...