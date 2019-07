Un preot din Botosani a fost adus in stare grava la spital. Vezi ce a patit

preot google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Preotul din localitateabotosaneana Buzieni a fost adus astazi in stare grava la Spitalul Judetean din Botosani, dupa ce a fost atacat de viespi. Barbatul, in varsta de 40 de ani, se afla in soc anafilactic dupa ce a fost intepat de viespi in zona gatului, fetei si uneia dintre urechi. Medicul Tudor Ciuhodaru, despre intepatura de albine: ''Zece lucruri care va pot salva viata''. Vezi ce trebuie sa faci „Pacientul a fost preluat de la domiciliu in stare de soc anafilactic, cu tensiune mica, a fost stabilizat, i s-a administrat tratamentul corespunzator, dupa care a fost transportat cu ambulanta de terapie intensiva la UPU, l-am predat medicului de la Departamentul de urgente majore. ...